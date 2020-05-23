بعد ١٣ عامًا .. تعاون غنائى جديد يجمع حمادة هلال ومنة عرفة

نشر النجم حمادة هلال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام برفقة الفنانة الشابة منه عرفة .





الصورة من كواليس تصوير اغنية جديدة تجمعهم وعلق عليها النجم حمادة هلال :"كل عام وانتم بخير ان شاء الله الغنوة بكرة "





يعد هذا التعاون الاول بين منه عرفة وحماده هلال بعد فيلم "الحب كدة".





ويذكر أن فيلم "الحب كده" من إنتاج عام 2007 وهو من تأليف طارق الأمير وإخراج أكرم فريد، ومن بطولة حمادة هلال، درة، نواعم، عفاف ‏رشاد، مجدي رشوان ، ضياء الميرغني، منة عرفة، نهاد نور.‏



