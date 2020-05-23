الإمام الأكبر يتبادل التهاني مع الملك حمد بن عيسى بـ عيد الفطر

تبادل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئةَ بمناسبة عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي.





وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تقديره لدور الملك حمد في نشر قيم التعايش والسلام، ودعم مبادرات الأخوة الإنسانية، وجهوده في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا، والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.







