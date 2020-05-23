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ديني

الإمام الأكبر يتبادل التهاني مع الملك حمد بن عيسى بـ عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 10:38 م
شيخ الأزهر وملك البحرين
شيخ الأزهر وملك البحرين
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محمد شحتة
تبادل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئةَ بمناسبة عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تقديره لدور الملك حمد في نشر قيم التعايش والسلام، ودعم مبادرات الأخوة الإنسانية، وجهوده في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا، والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.


من جانبه، أكَّد  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقدير مملكة البحرين للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر ، مشيدًا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر الشريف في نشر التسامح والأخوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
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