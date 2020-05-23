أحمد موسى: الرئيس السيسي قرر معاملة شهداء الأطقم الطبية مثل أبطال الجيش والشرطة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا في غاية الاهمية وهو معاملة شهداء الأطقم الطبية كـ شهداء القوات المسلحة والشرطة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي قرر إطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية على المدارس والمنشآت مثل شهداء القوات المسلحة والشرطة".





وتابع احمد موسى:" مندوب من الرئيس السيسي قدم واجب الشكر وتقدير الرئيس السيسي لأسر شهداء االاطقم الطبية".





وأكمل:" وزير التعليم العالي شرح الوضع الوبائي في مصر بالحسابات ".





وتابع :" وزير التعليم العالي اكد ان اعداد الوفيات في مصر حقيقية ولكن هناك تزايدا في أعداد الشفاء في مصر".





وأكمل موسى:" وزير التعليم العالي تحدث بشكل علمي عن اعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر".



