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أحمد موسى: الإخوان يمجدون الدراما التركية ويشعرون بالرعب من الاختيار.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 11:56 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
 عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقطع فيديو لمذيعي العناصر الإرهابية وهم يهاجمون مسلسل الأختيار ويصفون الإرهابى هشام عشماوي  بالشهيد ويمجدون في الدراما التركية.

 وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  العناصر الإرهابية تستهدف مصر وترغب في تدمير القوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة.

وأكمل  الإعلامي أحمد موسى:"   الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الارهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم".

وأكمل موسى:" العناصر الارهابية تهاجم مصر ليل نهار وتمجد في أردوغان والدراما التركية لكنهم يشعرون بالهلع بسبب الاختيار".
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