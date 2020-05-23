أحمد موسى: الإخوان يمجدون الدراما التركية ويشعرون بالرعب من الاختيار.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لمذيعي العناصر الإرهابية وهم يهاجمون مسلسل الأختيار ويصفون الإرهابى هشام عشماوي بالشهيد ويمجدون في الدراما التركية.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العناصر الإرهابية تستهدف مصر وترغب في تدمير القوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة.





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الارهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم".





وأكمل موسى:" العناصر الارهابية تهاجم مصر ليل نهار وتمجد في أردوغان والدراما التركية لكنهم يشعرون بالهلع بسبب الاختيار".