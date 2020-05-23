مصر متسيبش تارها.. أحمد موسى: قسما بالله سندهس كل عناصر الإرهاب مثل هشام عشماوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التعامل مع الإرهابي هشام عشماوي بالقانون وتم إعدامه بالقانون.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العناصر الإرهابية ومذيعي القنوات الإرهابية يهاجمون مصر ليل نهار ويقولون على الإرهابى هشام عشماوي شهيد .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تار ولاد مصر لا يتم تركه على الإطلاق مهما طال الزمن".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" العناصر الإرهابية تقول أن من قتل ألف ضابط لا يستحق الإعدام".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن " العناصر الإرهابية غير معجبة بمسلسل الأختيار الذي يسرد بطولات القوات المسلحة ، قسما بالله مثلما تم دهس هشام عشماوي سيتم دهس العناصر الإرهابية"."