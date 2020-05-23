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مصر متسيبش تارها.. أحمد موسى: قسما بالله سندهس كل عناصر الإرهاب مثل هشام عشماوي

السبت 23/مايو/2020 - 11:42 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التعامل مع الإرهابي هشام عشماوي بالقانون وتم إعدامه بالقانون.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  العناصر الإرهابية ومذيعي القنوات الإرهابية يهاجمون مصر ليل نهار ويقولون على الإرهابى هشام عشماوي شهيد .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  تار ولاد مصر لا يتم تركه على الإطلاق مهما طال الزمن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   العناصر الإرهابية تقول أن من قتل ألف ضابط لا يستحق الإعدام".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن " العناصر الإرهابية غير معجبة بمسلسل الأختيار الذي  يسرد بطولات القوات المسلحة ،  قسما بالله مثلما تم دهس هشام عشماوي سيتم دهس العناصر الإرهابية"."
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