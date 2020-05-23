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توك شو

أحمد موسى للعناصر الإرهابية: إعدام هشام عشماوي مصير كل واحد فيكوا.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 11:42 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على عرض المشهد الحقيقي قبل إعدام الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الأختيار، :"  إعدام هشام عشماوي مصير كل خائن إرهابي عميل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   ابطال وصقور مصر جلبوا الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا ولا يوجد صقر ينام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   مصير العناصر الإرهابية هو مصير هشام عشماوي الإعدام ".

وأكمل احمد موسى:" ربنا يحفظ مصر من اهل الشهر وربنا هينصرنا على العناصر الإرهابية وكل من يرغب في أي سوء لمصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الغرهابية بعد عرض صور الغرهابي المعدوم ".
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