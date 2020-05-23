أحمد موسى للعناصر الإرهابية: إعدام هشام عشماوي مصير كل واحد فيكوا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على عرض المشهد الحقيقي قبل إعدام الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الأختيار، :" إعدام هشام عشماوي مصير كل خائن إرهابي عميل ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ابطال وصقور مصر جلبوا الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا ولا يوجد صقر ينام".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصير العناصر الإرهابية هو مصير هشام عشماوي الإعدام ".





وأكمل احمد موسى:" ر بنا يحفظ مصر من اهل الشهر وربنا هينصرنا على العناصر الإرهابية وكل من يرغب في أي سوء لمصر ".



