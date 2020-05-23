بعد عرض إعدام عشماوي في الاختيار.. أحمد موسى: الشعب سعيد والإخوان مرعوبين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العناصر الإرهابية و عناصر الإخوان يشعرون بالضيق بسبب مسلسل الأختيار لان المسلسل يتحدث عن وقائع واحداث لأبطال من القوات المسلحة حدثت بالفعل .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر والعالم العربي بكى يوم الخميس الماضي بعد مشاهدة ملحمة البرث التي استشهد فيها ابطال القوات المسلحة والشهيد احمد المنسي".





وتابع :" هلع العناصر الإرهابية زاد بعد عرض مشهد اعدام الإرهابى هشام عشماوي وعندما طلبت عرض هذا المشهد كانت امنية لي مثل ا100 مليون مصري ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الإرهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم ".



