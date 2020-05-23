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توك شو

بعد عرض إعدام عشماوي في الاختيار.. أحمد موسى: الشعب سعيد والإخوان مرعوبين.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 11:31 م
الإرهابى هشام عشماوي
الإرهابى هشام عشماوي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  العناصر الإرهابية و عناصر الإخوان يشعرون بالضيق بسبب مسلسل الأختيار لان المسلسل يتحدث عن وقائع واحداث لأبطال من القوات المسلحة حدثت بالفعل .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مصر والعالم العربي بكى  يوم الخميس الماضي بعد مشاهدة ملحمة البرث التي استشهد فيها ابطال  القوات المسلحة والشهيد احمد المنسي".

وتابع :"  هلع العناصر الإرهابية زاد بعد عرض مشهد اعدام الإرهابى هشام عشماوي وعندما طلبت عرض هذا المشهد كانت امنية لي مثل ا100 مليون مصري ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الإرهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم ".

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