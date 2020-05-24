يتناول مؤامرات المنطقة العربية.. عرض القاهرة كابول في رمضان 2021

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى عن عرض مسلسل القاهرة كابول، لطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع، في نفس الموسم وهو رمضان 2021 عبر قنواتها.

ويشارك في بطولته نبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

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يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الاعلامى

ويعود طارق لطفى بـ"القاهرة كابول" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر عمل عرض له فى شهر رمضان هو "شهادة ميلاد" عام 2016 وفى العام التالى قدم "بين عالمين" خارج الشهر الكريم، بينما فتحى عبد الوهاب فغاب عن دراما رمضان هذا العام بعد تأجيل العمل، أما خالد الصاوى فيعرض له حاليًا مسلسل "ليالينا 80" على شاشة CBC.