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محافظات

استثناء دفن الموتى.. محافظة الجيزة يقرر غلق الطرق المؤدية إلى المقابر لمدة 6 أيام

الأحد 24/مايو/2020 - 02:53 ص
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على منع التجمعات نهائيا بأي شكل من الأشكال خلال فترة العيد موجها بغلق الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى، خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي  وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه راشد بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين . 

وأوضح محافظ الجيزة  انه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المناطق الواقع بنطاقها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة مع رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها  وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري .

وشدد راشد على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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