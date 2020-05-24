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اقتصاد

باتا: عقد شراكة مع شركة أجنبية عاملة فى مصر.. قريبًا

الأحد 24/مايو/2020 - 10:07 ص
باتا
باتا
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علياء فوزى
قال المهندس شكرى حماد ، رئيس شركة باتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ، إن شركته بصدد عقد شراكة مع إحدى الشركات الاجنبية العاملة فى مصر وذلك عقب الانتهاء من دراسات الجدوى الفترة المقبلة.

كشف حماد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشراكة بين باتا و احدى الشركات التى تقوم بالتصنيع للغير وتصدر منتجاتها الى الخارج وليست صاحبة علامة تجارية.

تابع "فكرة الشراكة تقوم على قيام الشركة الاجنبية بتصنيع منتجات لصالح لشركة باتا بناءا على مواصفات معينة تحددها باتا وفقا لاتجاهات السوق و تقوم بتوزيع تلك المنتجات من خلال منافذها الموجودة بكافة محافظات مصر".

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 أضاف حماد ،أن باتا حصلت على موافقة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على تلك الشراكة منذ 5 أشهر و الذى حولها الى لجنة الاستثمار بالقابضة التى اسندتها لاحدى الشركات المتخصصة فى دراسات الجدوى لابداء الرأى كطرف محايد.


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اوضح حماد ،أن باتا تستهدف التطوير و التجديد عبر شراكات مع شركات ذات سمعة جيدة او تطوير الفروع ذاتيا او بالشراكة مع القطاع الخاص مضيفا اضبح لدينا خبرة جيدة فى السوق ومعرفة اتجاهات المستهلكين .

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