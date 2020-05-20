شكري حماد: باتا صفر ديون وتطوير الفروع يضاعف المبيعات

قال المهندس شكرى حماد ، رئيس شركة باتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام إن شركته تستهدف تطوير نحو 10 فروع خلال العام المالى 2020 /2021 تطويرا ذاتيا.
وأضاف "حماد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استراتيجية الشركة لزيادة إيراداتها وأرباحها تعتمد على تطوير الفروع وتجديدها لتضاهى محلات الماركات العالمية من حيث الشكل والمضمون مما يؤدى لمضاعفة حجم المبيعات.
تابع: "طبقنا هذه الاستراتيجية على فرع باتا الزيتون الذى تم افتتاحه منذ 3 أشهر وسجلت مبيعاته أول شهر خمسة أضعاف ما قبل التطوير رغم أنه كان الأقل بين فروع الشركة والان تفوق مبيعاته خمس فروع مجتمعة أى منطقة كاملة".
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وأشار "حماد"، الى أن تطوير الفرع البالغ مساحته 11 متراً مربعاً دورين تم ذاتياً وبدعم من الشركة القابضة للكيماويات وبلغت التكلفة الاستثمارية لعملية التطوير 1.5 مليون جنيه شملت نظام البيع من خلال الباركود والتحكم وشاشات مراقبة.
وكشف أن أى منتج جديد للشركة باتا يصاحبه علامة "بى كومفورت"Be comfortable وأيضا يتم وضعها على لافتات الفروع التى تم تطويرها مؤخرا كاللوجو جديد مصاحبة لعلامة باتا.
وأكد رئيس شركة باتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية أن شركته "صفر ديون"و ليس عليها اى مديونيات لأى جهة حيث تم سداد كل ضرائب السنوات السابقة وتأمينات العاملين، بالإضافة الى سداد المعاشات وزيادة الأجور الموظفين.