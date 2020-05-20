شكري حماد: باتا صفر ديون وتطوير الفروع يضاعف المبيعات

قال المهندس شكرى حماد ، رئيس شركة باتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام إن شركته تستهدف تطوير نحو 10 فروع خلال العام المالى 2020 /2021 تطويرا ذاتيا.





وأضاف "حماد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استراتيجية الشركة لزيادة إيراداتها وأرباحها تعتمد على تطوير الفروع وتجديدها لتضاهى محلات الماركات العالمية من حيث الشكل والمضمون مما يؤدى لمضاعفة حجم المبيعات.





تابع: "طبقنا هذه الاستراتيجية على فرع باتا الزيتون الذى تم افتتاحه منذ 3 أشهر وسجلت مبيعاته أول شهر خمسة أضعاف ما قبل التطوير رغم أنه كان الأقل بين فروع الشركة والان تفوق مبيعاته خمس فروع مجتمعة أى منطقة كاملة".