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اقتصاد

باتا: البيع أون لاين .. والمناقصات عوضت تراجع المبيعات

الأحد 17/مايو/2020 - 05:09 ص
محلات باتا
محلات باتا
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علياء فوزى
قال المهندس شكرى حماد ، رئيس شركة باتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته لجأت للبيع اون لاين و المركزى "المناقصات" لتعويض تراجع المبيعات داخل الفروع بسبب أزمة فيروس كورونا.


وأضاف حماد، لـ "صدى البلد" أن حركة البيع والشراء انخفضت منذ منتصف مارس الماضى وحرصت "باتا" على إيجاد حلول لزيادة المبيعات وبالفعل نحجت فى البيع من خلال المناقصات وحصلت على اوامر توريد بقيمة 3 مليون جنيه لبعض الجهات والقطاع الخاص.


وأوضح حماد، أن استراتيجية الشركة الجديدة تعتمد على تغير الصورة القديمة لمنتجات باتا والانتقال الى منتجات عصرية تلبى متطلبات السوق الحالية حيث تم تغيير نوعية البضائع المعروضة بالفروع و كذلك الموردين و نظم التسعير و عرض منتجات عالية الجودة تناسب الطبقة المتوسطة و الفوق المتوسطة بأسعار مناسبة.


وتابع" منتجات باتا تمثل نحو 20% من البضائع المعروضة بالفروع وتشمل الاحذية و ادوات تنظيف الاحذية الجلدية و الاحزامة والمحافظ وقريبا سيتم بيع الملابس الجلدية ضمن السلع المعروضة بالفروع".


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 اشار حماد ، الى أن باتا تستهدف تطوير الفروع نحو 10 فروع خلال العام المالى المقبل فضلا عن ارباح مستهدفة تتجاوز 7 ملايين جنيه.
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