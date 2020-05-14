العربية للتصنيع تكشف تفاصيل بروتوكول تعاون مع القابضة للصناعات الكيماوية.. فيديو

قال اللواء محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنهم يمتلكون طاقات وإمكانيات تكنولوجية كبيرة ، لافتأ إلى أن الشركة القابضة لمجال الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال تمتلك خبرات كبيرة فى مجال تصنيع الإطارات المطاطية .





وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الشركة القابضة لمجال الصناعات الكيماوية قررت التعاون وتوحيد الجهود فى مجال انتاج اطارات المركبات .





ولفت اللواء محمد أنيس ، إلى أن مذكرة تفاهم بين قطاع الأعمال والعربية للتصنيع توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإطار المركبات تهدف لتدشين شركة جديدة تحت مظلة الهيئة العربية للتصنبع لإنتاج جميع الإطارات والمركبات .





وأشار اللواء محمد أنيس ، إلى أن الشركة القابضة لمجال الصناعات الكيماوية تمتلك مصنعين أولهما فى المنطقة الصناعية ب العين السخنة على مساحة 460 ألف م2 لإنتاج الإطارات لسيارات النقل الخفيف وذلك بطاقة 3.5 مليون إطار سنويأ .





وتابع اللواء محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، إنه بالنسبة لإطارات الأتوبيسات بطاقة نصف مليون إطار سنويأ بإجمالى 4 ملايين سنويأ ، وتوسعات مستقبلية تصل 5 ملايين إطار.