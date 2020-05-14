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العربية للتصنيع تكشف تفاصيل بروتوكول تعاون مع القابضة للصناعات الكيماوية.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 10:39 ص
اللواء محمد أنيس
اللواء محمد أنيس
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شيرين عادل

قال اللواء محمد أنيس مستشار  رئيس الهيئة العربية للتصنيع   إنهم يمتلكون طاقات  وإمكانيات تكنولوجية كبيرة  ، لافتأ إلى أن  الشركة القابضة لمجال  الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال تمتلك خبرات كبيرة فى مجال تصنيع الإطارات المطاطية .

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن  الشركة القابضة لمجال  الصناعات الكيماوية قررت التعاون وتوحيد الجهود فى مجال انتاج اطارات المركبات .

ولفت  اللواء محمد أنيس  ، إلى أن  مذكرة تفاهم بين قطاع الأعمال والعربية للتصنيع توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإطار المركبات  تهدف لتدشين شركة جديدة تحت مظلة الهيئة العربية للتصنبع لإنتاج جميع الإطارات والمركبات .

وأشار اللواء محمد أنيس ، إلى أن  الشركة القابضة لمجال  الصناعات الكيماوية تمتلك مصنعين أولهما فى المنطقة الصناعية ب العين السخنة على مساحة 460 ألف م2 لإنتاج  الإطارات لسيارات النقل الخفيف وذلك بطاقة 3.5 مليون إطار سنويأ .

وتابع  اللواء محمد أنيس مستشار  رئيس الهيئة العربية للتصنيع   ، إنه بالنسبة لإطارات الأتوبيسات بطاقة نصف مليون  إطار سنويأ  بإجمالى 4 ملايين سنويأ ، وتوسعات مستقبلية تصل 5 ملايين إطار.
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