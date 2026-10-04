الحزب الحاكم الموالي لأوروبا في لاتفيا يفوز بالانتخابات البرلمانية

أظهرت النتائج الأولية، التي أعلنها التلفزيون الرسمي في جمهورية لاتفيا ، بعد فرز أكثر من 99.9% من الأصوات، اليوم /الأحد/ فوز حزب "القائمة الموحدة" بزعامة رئيس الوزراء أندريس كولبيرجس في الانتخابات البرلمانية.
وتصدر الحزب النتائج بحصوله على 35.4% من الأصوات، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن "القائمة الموحدة" تمكنت من حجز 42 مقعدا في البرلمان المكون من 100 مقعد، في سابقة تاريخية تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجمهورية السوفيتية السابقة منذ نيلها استقلالها، وهو ما يؤشر على استمرار نهج لاتفيا الموالي لأوروبا وأوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية.
وأعرب رئيس الوزراء أندريس كولبيرجس، الذي تولى منصبه في شهر مايو الماضي، عن سعادته بالنتائج التي قال إنها جاءت أعلى من التوقعات.
وأضاف كولبيرجس: "هذا يعني أن الشعب يريد التغيير حقا"، مضيفا أن ذلك يُترجم إلى السعي نحو "النمو الاقتصادي" و"ضمان مستقبل أطفال لاتفيا".
وعلى الرغم من هذا الفوز، فإن الائتلاف الحاكم الحالي لن يستمر بشكله الحالي، نظرا لأن بعض الأحزاب الحليفة تواجه خطر فقدان مقاعدها أو تحقيق نتائج أقل من طموحاتها.
وتابع كولبيرجس: "باعتبارنا الحدود الخارجية لأوروبا، يجب أن نمتلك اقتصادا قويا.. ومنطقة حدودية قوية.. هذه هي المهمة الأساسية".
وإلى جانب الناحية الأمنية، تصدرت قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور والأزمة في قطاع الرعاية الصحية، دائرة النقاشات خلال الحملات الانتخابية.