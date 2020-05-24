ثالث أيام العيد.. أول ظهور إعلامي لـ أحمد العوضي بعد الاختيار

اعلن احمد العوضي عن موعد ظهور علي شاشه التلفزيون بعد تالقه في مسلسله الرمضاني الاختيار.



ونشر احمد العوضي مقطع فيديو له من مسلسل الاختيار وعلق قائلا : ثالث ايام العيد مع الاعلامي وائل الابراشي ".

وتفاعل عدد كبير من محبي احمد العوضي مع الفيديو، معبرين عن سعادتهم باتقان الدور رغم كرهم ل شخصيه هشام عشماوي ".

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واعربت ياسمين عبد العزيز عن اعجابها بالدور لتعلق على المنشور بايموشن.





وظهر العوضي وهو يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي داخل غرفة الإعدام وعلق قائلًا "حقكم جه".

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



