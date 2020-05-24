AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خوفاً من كورونا.. تبادل تهاني عيد الفطر بالتليفون والتزام المنازل في المنوفية

الأحد 24/مايو/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
 يختلف عيد الفطر المبارك المبارك هذا العام عن الأعياد السابقة فالشوارع خالية تماما من المواطنين مع انعدام تام لحركة المركبات بالشوارع ويرجع السبب الرئيسي في هذه الأوضاع لتفشي فيروس كورونا وخوف الأهالي من التجمعات خوفا من انتشار العدوى. 

وقال مصطفى إبراهيم أحد المواطنين: العيد هذا العام يملؤه الحذر الشديد من الجميع خوفا من انتشار فيروس كورونا الشوارع خالية من المواطنين ولا توجد زيارات أسرية للتهنئة بالعيد كسابق الأعوام ويرجع السبب في هذه الأحوال الي التزام الجميع منازلهم خوفا من الفيروس الذي انتشر في معظم الأحياء .


 واضاف مدحت فؤاد قائلا فضلت الجلوس في منزلي برفقة أبنائي نحتفل سويا بالعيد داخل فناء منزلنا بالاستعانة ببعض بالألعاب التي اشتريتها لهم لمنع خروجهم من المنزل خوفا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا 

 فيما تحدث أيضا على زيد قائلا: قررت عدم زيارة أقاربي هذا العام للتهنئة بقدوم العيد واكتفيت بالاتصال هاتفيا لتبادل التهنئة وهذا خوفا من الاختلاط والتجمعات التي من شأنها أن تنشر الفيروس المستجد الذي يهدد حياتنا ،مضيفا أنني قمت بالتنبيه علي أبنائي المقيمين بالقاهرة عدم الحضور للقرية في ظل هذه الظروف وذلك لتقليل التجمعات بقدر المستطاع وحفاظا علي أبناءهم فلا أحد يعلم من منا يحمل الفيروس وهو لا يدري الأمر الذي يؤدي لنقل العدوي للآخرين في حال التجمعات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في المنوفية.. مزارعون يحصدون القمح والبقية بالمنزل

بعد تفشي كورونا بقرية بلمشط .. إغلاق مداخل القرية للحجر الصحي

تعرف على طقوس الدمايطة أول أيام العيد وتحدى كورونا بالفسيخ

فيديو جديد.. أجمل ما غنت أم كلثوم عن كحك العيد

د.عبد الفتاح أبو كيلة يكتب: تهنئة العيد عبر وسائل التواصل بسبب «كورونا»

ترشيحاتنا

توقف جميع المواصلات العامة والمترو بخلاف الميكروباص والملاكي.. تفاصيل

ما آخر موعد لصلاة عيد الفطر؟.. الأزهر للفتوى يرد

دعاء أول يوم العيد

عبير صبري لـ رجاء الجداوي: يارب ترجعي بيتك بالسلامة

بعد إصابتها بـ كورونا.. آخر ظهور لـ رجاء الجداوي مع أبطال لعبة النسيان

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: انتظروا صفقتين من العيار الثقيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور

في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه