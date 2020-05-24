بسبب التكييف.. اندلاع حريق محدود بمستشفى الهلال

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغا عن نشوب حريق محدود بالدور العاشر بمستشفى الهلال.
ونشب الحريق بسبب العازل الحراري الخاص بالتكييف المركزي للمستشفى.
وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو تأثير على المبنى.
وفي سياق آخر شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على المواطنين بالبعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم وللمساعدة فى الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.