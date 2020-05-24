حملات مكثفة ومنتزهات خارج الخدمة.. ماذا ستفعل محافظة القاهرة خلال العيد

أعلنت محافظة القاهرة عدة إجراءات احترازية وقرارات مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك ، علاوة على توفير السلع الأساسية والخبز للمواطنين.

جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها

محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك موضحا أن أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد. وفي هذا السياق أكد اللواء خالد عبد العالأن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك موضحا أن أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد.





وأوضح المحافظ أنه تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .





منع استغلال واحتكار السلع

وفي سياق آخر أعلن محافظ القاهرة عن تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع استغلال واحتكار السلع .





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