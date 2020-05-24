حملات مكثفة ومنتزهات خارج الخدمة.. ماذا ستفعل محافظة القاهرة خلال العيد

أعلنت محافظة القاهرة عدة إجراءات احترازية وقرارات مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك ، علاوة على توفير السلع الأساسية والخبز للمواطنين.
جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها
وفي هذا السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك موضحا أن أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد.
وأوضح المحافظ أنه تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .
منع استغلال واحتكار السلع
وفي سياق آخر أعلن محافظ القاهرة عن تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع استغلال واحتكار السلع .
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محلات الأسماك
كم أكد المحافظ على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.
وعلى مستوى قطاع المرافق، أكد محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز .
خط ساخن
وأشار المحافظ إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء.
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غلق المراسي والحدائق
وضمن اجراءات المحافظة لمنع التجمعات ، أكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة
كما شدد على غلق الحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية .
رصد البناء المخالف
وعن من يستغلون فترة الإجازة للبناء المخالف ، أكد اللواء خالد عبد العال على المتابعة اليومية للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء.
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كما شدد على إزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .
كما شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تتضمن إزالة المخالفات حتى سطح الأرض وتقديم المخالفين للنيابة العسكرية.
تكثيف حملات النظافة
وفي ملف النظافة أكد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالاستمرار في تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال ايام عيد الفطر المبارك .
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تعقيم المنشآت والشوارع
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى .
وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً .
وفي النهاية ناشد محافظ القاهرة المواطنين البعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد ، كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد عبد العال على ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة ، كما طالب محافظ القاهرة المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .