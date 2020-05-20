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محافظات

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عبد العزيز جمال
كشف اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن إجراءات الهيئة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء رزق على، في تصريحات صحفية، أنه سيتم منع أي شخص لا يرتدي كمامة من صعود أتوبيسات الهيئة حفاظا على صحة العاملين والركاب من فيروس كورونا.
 
وشدد على تطبيق الغرامة المقررة من الحكومة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة وهي "4 آلاف جنيه"، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.

وكشف عن إجراء عمليات التعقيم بجميع جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، كما يتم الكشف الحراري على السائقين والمحصلين قبل صعود السيارات يوميا من خلال ٢٥ جهاز كاشف حراري، كما يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين.
 
وقال إنه تم توفير 50 جهازا للرش والتعقيم وكلور كافٍ للتعقيم في المحطات والجراجات والسيارات.
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