لم يرسب أحد.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.





حيث قدم (١٥٣٠٢٠) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .





كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .





واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( ٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم .



