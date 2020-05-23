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محافظات

لم يرسب أحد.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

السبت 23/مايو/2020 - 12:44 م
محافظ القاهرة يعتمد
محافظ القاهرة يعتمد النتيجة
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عبد العزيز جمال
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.

 حيث قدم (١٥٣٠٢٠) طالب وطالبة الأبحاث  المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .

واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين  لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة  والبالغ عددهم ( ٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
لم يرسب أحد.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
لم يرسب أحد.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
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