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محافظات

محافظ القاهرة: زيادة أتوبيسات النقل العام قبل عيد الفطر وتقليل زمن التقاطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:03 م
اتوبيسات
اتوبيسات
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عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ  القاهرة أن تلك الفترة تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.

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كما أكد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.

يذكر أن محافظة القاهرة أعلنت عن رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء.

كما سيتم التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء.
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