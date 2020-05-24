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محافظ القاهرة: نثق فى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية فى أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 10:48 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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ريهام فيكتور
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها مجلس الوزراء في أول أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هناك العديد من الإجراءات المشددة المتعلقة بغلق جميع الحدائق والمنتزهات العامة والكراسى النيلية وجميع أماكن التجمعات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تنفيذ جميع إجراءات رئاسة الوزراء من النقل الجماعى والأتوبيسات وقطارات السكة الحديد مع ضمن إجراءات لحظر المشددة.

وتابع أنه لا بد من الالتزام بهذه الإجراءات لأنها فى النهاية تحافظ على مصلحة المواطن وصحة، منوها إلى أننا سبق وتعاملنا مع هذه الإجراءات فى عيد شم النسيم والتزم المواطنين وقتها بجميع الإجراءات والقوانين. 

وقال إننا على ثقة بجميع المواطنين فى التزامهم بكل الإجراءات حرصًا على صحة المواطن، لافتا إلى أننا نقوم بكل أعمال التعقيم والتطهير والصيانة فى جميع  الأماكن العامة.
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