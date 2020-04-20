AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
مر عيد شم النسيم في محافظة كفر الشيخ، لأول مرة، وسط حالة من الهدوء التام، التي سيطرت على أرجاء الحدائق العامة والمتنزهات وشواطئ مصيف بلطيم، التزامًا بتعليمات الحظر التي حددتها الحكومة، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، والحد من انتشاره من المواطنين.

الفسيخ والرنجة والفطير المشلتت أبرز المأكولات

وحرص المواطنون على المكوث في منازلهم، مما أدى إلى خلو الشوارع والميادين والمتنزهات والحدائق العامة الشهيرة من المواطنين، حرصًا على منع التجمعات، وللوقاية من خطورة انتشار فيروس كورونا، وتناول الأسماك المملحة والمدخنة والتونة والسردين مع مخبوزات الفطير المشتلتت خاصة في الأرياف والقرى والبصل الأخضر والخس.

بلطيم بلا مصطافين
وشهد مصيف بلطيم، أشهر المصايف السياحية بالدلتا، هدوءًا تامًا، وخلا من المواطنين بعد أن أغلقت إدارة المصيف أبوابه أمام الزائرين والمصطافين، فضلًا عن قيام رجال الأمن بإغلاق مداخل ومخارج المصيف لمنع الوصول إليه، وسط إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، مما أدى إلى خلو الشواطئ على غير العادة في مثل هذه الأيام.

توقف الرحلات النيلية
وتوقفت الرحلات النهرية في بفرع نيل رشيد بمراكز دسوق وفوه ومطوبس تمامًا، وذلك تنفيذًا لتعليمات شرطة المسطحات المائية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوقف جميع الرحلات النيلية، لمنع التجمعات وحرصًا على صحة المواطنين.

وفي مدينة كفر الشيخ، أغلقت حديقة صنعاء أشهر الحدائق العامة بمدينة ومحافظة كفر الشيخ، أبوابها اليوم الإثنين، أمام المواطنين،تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، بإغلاق الحدائق والمتنزهات ومنع دخول الجمهور فيها خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

محافظ كفر الشيخ يتأكد من وقف حركة المواصلات
ومن جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، مجمع المواقف بمدينة كفرالشيخ؛ لمتابعة التزام المواطنين، ومنع مرور المواطنين والسيارات، والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعى العامة والخاصة".

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تطبيق كافة القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بوقف حركة جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة، والمحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب، وجميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ بنطاق المحافظة.

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، متابعة إجراءات غلق جميع شواطئ مدينة مصيف
بلطيم، مشددًا على رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار الفيروس.
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلطيم.. مصيف الغلابة في كفر الشيخ مغلق لحين انتهاء أزمة كورونا.. فيديو وصور

لمواجهة كورونا.. محافظ كفر الشيخ يجتمع برؤساء المدن فيديو كونفراس

محافظ كفر الشيخ: غلق مصيف بلطيم تماما في شم النسيم..فيديو

قبل شم النسيم.. إغلاق الطرق المؤدية إلى مصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

في ليلة شم النسيم.. كورنيش وشواطئ بلطيم بلا مصطافين بسبب كورونا..شاهد

أشهر حدائق كفر الشيخ.. «صنعاء» تغلق أبوابها أمام المواطنين في شم النسيم.. فيديو

ترشيحاتنا

نشأت الديهي السبب.. حنين حسام: أنا محرضتش على الدعارة.. فيديو

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

من 4 عصرا إلى 8 صباحا.. تعديل موعد حظر التجوال برمضان في الكويت

وزير البترول الأسبق يكشف أسباب انخفاض أسعار النفط قبل كورونا وبعدها.. فيديو

إليسا: كورونا اتعمل لشيء معين وعلاجه سيعلن عنه قريبًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم