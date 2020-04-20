شواطئ بلا زوار وحدائق مغلقة.. كيف قضى أهالي كفر الشيخ عيد شم النسيم؟ ..صور

مر عيد شم النسيم في محافظة كفر الشيخ، لأول مرة، وسط حالة من الهدوء التام، التي سيطرت على أرجاء الحدائق العامة والمتنزهات وشواطئ مصيف بلطيم، التزامًا بتعليمات الحظر التي حددتها الحكومة، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، والحد من انتشاره من المواطنين.



الفسيخ والرنجة والفطير المشلتت أبرز المأكولات



وحرص المواطنون على المكوث في منازلهم، مما أدى إلى خلو الشوارع والميادين والمتنزهات والحدائق العامة الشهيرة من المواطنين، حرصًا على منع التجمعات، وللوقاية من خطورة انتشار فيروس كورونا، وتناول الأسماك المملحة والمدخنة والتونة والسردين مع مخبوزات الفطير المشتلتت خاصة في الأرياف والقرى والبصل الأخضر والخس.







بلطيم بلا مصطافين

وشهد مصيف بلطيم، أشهر المصايف السياحية بالدلتا، هدوءًا تامًا، وخلا من المواطنين بعد أن أغلقت إدارة المصيف أبوابه أمام الزائرين والمصطافين، فضلًا عن قيام رجال الأمن بإغلاق مداخل ومخارج المصيف لمنع الوصول إليه، وسط إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، مما أدى إلى خلو الشواطئ على غير العادة في مثل هذه الأيام.



توقف الرحلات النيلية

وتوقفت الرحلات النهرية في بفرع نيل رشيد بمراكز دسوق وفوه ومطوبس تمامًا، وذلك تنفيذًا لتعليمات شرطة المسطحات المائية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوقف جميع الرحلات النيلية، لمنع التجمعات وحرصًا على صحة المواطنين.







وفي مدينة كفر الشيخ، أغلقت حديقة صنعاء أشهر الحدائق العامة بمدينة ومحافظة كفر الشيخ، أبوابها اليوم الإثنين، أمام المواطنين،تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، بإغلاق الحدائق والمتنزهات ومنع دخول الجمهور فيها خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.







محافظ كفر الشيخ يتأكد من وقف حركة المواصلات

ومن جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، مجمع المواقف بمدينة كفرالشيخ؛ لمتابعة التزام المواطنين، ومنع مرور المواطنين والسيارات، والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعى العامة والخاصة".







وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تطبيق كافة القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بوقف حركة جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة، والمحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب، وجميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ بنطاق المحافظة.







تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، متابعة إجراءات غلق جميع شواطئ مدينة مصيف

بلطيم، مشددًا على رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار الفيروس.

