وزير المالية: نسخة المواطن من البيان التمهيدي للموازنة توضح اهتمامنا بالتنمية الشاملة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن نسخة موازنة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، الصادرة اليوم، توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف " معيط" في تصريحات له اليوم أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري، فى قطاع الصحة الذى تبلغ مخصصاته 5.3 مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة 9.8 مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالى الحالى.
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كما سيتم استكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وتخصيص نحو 3.33 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وقال إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات التعليم 6.4 مليار جنيه بزيادة 9.5 مليار جنيه بنسبة ١٤,٨٪ عن العام المالى الحالى.
بينما تبلغ مخصصات البحث العلمى 4.6 مليار جنيه بزيادة 5.7 مليار جنيه بنسبة 1.14%.