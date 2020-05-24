وزير المالية: نسخة المواطن من البيان التمهيدي للموازنة توضح اهتمامنا بالتنمية الشاملة

أكد

، وزير المالية أن نسخة

من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، الصادرة اليوم، توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال

باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية .