AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفارة باكستان بالقاهرة تسير رحلة خاصة لإعادة عالقين من مصر وتونس

الأحد 24/مايو/2020 - 10:55 ص
أعضاء سفارة باكستان
أعضاء سفارة باكستان بالقاهرة خلال متابعة تسيير الرحلة
Advertisements
محمد وديع
تابعت السفارة الباكستانية في القاهرة سفر مواطنين باكستانيين تقطعت بهم السبل في مصر وتونس، ونجحت في تنظيم رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران إلى عاصمة البلاد إسلام آباد. 

وغادرت القاهرة أمس السبت رحلة جوية خاصة تابعة لمصر للطيران، استأجرتها سفارة باكستان بالقاهرة، تقل 51 راكبا باكستانيا عالقين من مصر (43) وتونس (8)، متجهة إلى إسلام آباد.

وكان من بين الركاب عائلة فقدت أحد أفرادها، وزائرين بتأشيرات منتهية الصلاحية، والبحارة الباكستانيين العالقين، والسفير السابق لباكستان لدى مصر، وغيرهم من ضباط الحكومة المتدربين. 

وكانت الرحلة جزءًا من جهود حكومة باكستان لإعادة الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في بلدان مختلفة من خلال تسيير رحلات خاصة.

اقرأ أيضا: 
سفارة باكستان بالقاهرة تسير رحلة خاصة لإعادة عالقين من مصر وتونس
سفارة باكستان بالقاهرة تسير رحلة خاصة لإعادة عالقين من مصر وتونس
سفارة باكستان بالقاهرة تسير رحلة خاصة لإعادة عالقين من مصر وتونس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغاثة عاجلة من مشايخ وقراء مصريين عالقين في باكستان

الخارجية الروسية تشكر مصر للطيران على تسيير رحلة لإعادة 121 مواطنا لبلدهم

مصر تُعرب عن خالص تعازيها لباكستان في ضحايا تحطم طائرة بكراتشي

ترشيحاتنا

شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

محبو ريم سامى يحتفلون بزفافها علي «حمادة»: «دي أحلى عروسة ولا إيه».. صور

فضل صيام الستة من شوال .. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

محافظ القاهرة: نثق فى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية فى أيام العيد

بسبب التكييف.. اندلاع حريق محدود بمستشفى الهلال

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر