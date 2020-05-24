سفارة باكستان بالقاهرة تسير رحلة خاصة لإعادة عالقين من مصر وتونس

رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران إلى عاصمة البلاد إسلام آباد. تابعت السفارة الباكستانية في القاهرة سفر مواطنين باكستانيين تقطعت بهم السبل في مصر وتونس، ونجحت في تنظيم





وغادرت القاهرة أمس السبت رحلة جوية خاصة تابعة لمصر للطيران، استأجرتها سفارة باكستان بالقاهرة، تقل 51 راكبا باكستانيا عالقين من مصر (43) وتونس (8)، متجهة إلى إسلام آباد.





وكان من بين الركاب عائلة فقدت أحد أفرادها، وزائرين بتأشيرات منتهية الصلاحية، والبحارة الباكستانيين العالقين، والسفير السابق لباكستان لدى مصر، وغيرهم من ضباط الحكومة المتدربين.





وكانت الرحلة جزءًا من جهود حكومة باكستان لإعادة الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في بلدان مختلفة من خلال تسيير رحلات خاصة.



