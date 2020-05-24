يوسف الشريف يهنئ جمهوره بـ عيد الفطر المبارك.. شاهد

هنأ الفنان يوسف الشريف متابعيه بـ عيد الفطر المبارك ونشر تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وكتب يوسف الشريف "كل سنه وانتوا طيبين".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
وانت طيب يا عالمي ودايما بتقدملنا حاجه متميزه وخارج الصندوق هتوحشنا والله ويا رب نشوفك السنه الجايه ان شاء الله علي خير.
وأنت طيب وبخير يارب ،، بس برضو عاوزين الجزء التاني .
وانت طيب ومبدع دايمأ يا عالمي .
وانت طيب وبيخير وعيد سعيد عليك وعلي اسرتك الكريمه.
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كل سنه وانتوا طيبين😊😘— Youssef el sherif (@ElSherif) May 24, 2020