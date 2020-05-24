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فن

يوسف الشريف يهنئ جمهوره بـ عيد الفطر المبارك.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 11:09 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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سيد احمد
هنأ الفنان يوسف الشريف متابعيه بـ عيد الفطر المبارك ونشر تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وكتب يوسف الشريف "كل سنه وانتوا طيبين".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

وانت طيب يا عالمي ودايما بتقدملنا حاجه متميزه وخارج الصندوق هتوحشنا والله ويا رب نشوفك السنه الجايه ان شاء الله علي خير.

وأنت طيب وبخير يارب ،، بس برضو عاوزين الجزء التاني .

وانت طيب ومبدع دايمأ يا عالمي .

وانت طيب وبيخير وعيد سعيد عليك وعلي اسرتك الكريمه.

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وشارك يوسف الشريف هذا العام بـ مسلسل النهاية وتدور أحداث المسلسل فى فترة 2120، ويناقش كيف يتعرض العالم الى مؤامرة كبيرة لينتهى العالم. 

يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعى وأحمد مجدى وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى. 
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