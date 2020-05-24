الإفتاء تحدد وقت انتهاء صلاة عيد الفطر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة العيد سُنّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله ﷺ، تُصلّى في السَّاحات والمساجد الجامعة؛ ولكن وباء كورونا حال دون تأديتها في السّاحات جماعةً كما هو الحال هذا العيد؛ لذا يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم.





وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إنه يمتد وقت صلاة العيد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة.





وأوضحت دار الإفتاء، أن صلاة العيد ركعتان جهرًا دون خطبة بعدها في المنزل، يكبِّر فى الركعة الأولى منهما سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفى الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.





إقرأ أيضًا| أول أيام عيد الفطر في السماء يسمى يوم الجائزة.. اعرف السبب





صلاة العيد وآخر موعد لأدائها .. صلاة العيد سُنة مؤكدة واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر الرجال والنساء بأدائها، ويستحب للمسلمين فى هذا اليوم الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات.





كيفية صلاة عيد الفطر فى البيت