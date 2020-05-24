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محافظات

انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 11:36 ص
انتشار أمنى بمداخل
انتشار أمنى بمداخل القناطر
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إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة الأمنية فى القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر الخيرية بوضع حواجز مرورية وعدم  السماح بانتظار السيارات على منطقة ومنع أى تجمعات، وذلك في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


كما شهدت المدينة تعيين وانتشار أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج طرق الحدائق والميادين العامة والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن احتفال عيد الفطر المبارك بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق أيضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة الكورنيش ببنها والقناطر على مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم.

 كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.
انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور
انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور
انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور
انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور
انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور
انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور
انتشار أمنى بمداخل القناطر لمنع التجمعات فى العيد.. صور
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