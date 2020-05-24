بالتفاصيل.. المالية تعرض خطتها لمواجهة تداعيات كورونا خلال العام المالي المقبل

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تضمين مشروع موازنة العام المالي المقبل، إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية على مستهدفات الموازنة العامة الجديدة، من خلال إجراء جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضى.
وذكر "معيط"، في تصريحات له على هامش إطلاق موازنة المواطن مقابل إعداد البيان المالي لموازنة العام المالي 2021/2020 المقبل، أنه جار حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات علي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما على النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا.
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وأضاف "معيط" أن الوزارة ارتأت الإبقاء في «نسخة المواطن»على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.
وأشار إلى أنه حال استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، قد يرتفع عجز الموازنة إلى ٧,٨٪ مقارنة بـ ٦,٣٪ فى السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى ٨٨٪ مقارنة بـ٨٣٪ فى السيناريو الأساسى للموازنة.