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محافظات

محافظ المنوفية يوزع العيدية والهدايا وكحك العيد بدار أيتام السيدة نفيسة

الأحد 24/مايو/2020 - 12:23 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
قام صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة دار السيدة نفيسة للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسرور عليهم، وكذا التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للأطفال، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزراة التضامن الاجتماعى.

وقام المحافظ بتوزيع العيديات والهدايا العينية وكعك العيد على الأطفال بالإضافة إلى لحوم وكمامات طبية معربًا عن سعادته بالتواجد معهم، مؤكدًا لهم حرصه على  الاهتمام بهم وبكل مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لتوفير جو من الأمان والراحة ولضمان تحقيق حياة آمنة وكريمة لهم.


وقد  أعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بتهنئة المحافظ ومشاركتهم أفراحهم تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على القائمين على الدار بحسن معاملة ورعاية الأطفال من كل الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لتسهيل دمجهم بغيرهم من أقرانهم مرة أخرى في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية العمل الخيري في تعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة على وجوه الأطفال للتخفيف والحد من معاناتهم.

هذا وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيده علينا وعلى الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
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