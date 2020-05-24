AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني شاكر يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 01:12 م
هاني شاكر
هاني شاكر
Advertisements
سعيد فراج
حرص الفنان هاني شاكر، على تهنئة، جمهوره ومتابعيه بحلول عيد الفطر المبارك، اليوم، الأحد، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام. 

وقال هاني شاكر: «عيد مبارك .. كل عيد وانتم بخير»، وتفاعل متابعية بالإعجابات والتعليقات والتهاني. 

وكان هاني شاكر، طرح مؤخرا أغنية جديدة له تحمل اسم "جيش مصر الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى مواجهة وباء فيروس كورونا.

أغنية "جيش مصر الأبيض" من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها على "يوتيوب".

كما نعى الفنان هاني شاكر شهداء حادث بئر العبد الذين ذهبوا ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض دعماً للأطباء.. شاهد

هاني شاكر يتصدر مؤشرات البحث بألبومه الديني الجديد

أحياء عنده يرزقون.. نبيل الحلفاوي ينعى شهداء بئر العبد

أسرة مسلسل لما كنا صغيرين تنعى شهداء بئر العبد

مصر لن تستسلم.. نجوم الفن ينعون شهداء حادث بئر العبد.. أبرزهم عمرو دياب وأمير كرارة

نجوم الفن ينعون شهداء حادث بئر العبد.. عمرو دياب: خالص العزاء لأسرهم.. أمير كرارة: ربنا يصبر أهلهم.. أحمد حلمي: خير أجناد الأرض

ترشيحاتنا

بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الفيروس يطارد دينا الشربيني ونجوم لعبة النسيان

بينهم 125 مصريا.. الكويت تسجل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الدوري الإنجليزي.. إصابة لاعب في بورنموث بفيروس كورونا

أحمد خالد صالح: محظوظ بمشاركتي في الاختيار.. والمسلسل قبلة على جبين أسر الشهداء

من أبورواش إلى الطالبية.. الأمن يكشف لغز السطو على سيارة سجائر بالجيزة

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر