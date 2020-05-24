هاني شاكر يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك

عيد مبارك .. كل عيد وانتم بخير»، وتفاعل متابعية بالإعجابات والتعليقات والتهاني.

وكان هاني شاكر، طرح مؤخرا أغنية جديدة له تحمل اسم "جيش مصر الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى مواجهة وباء فيروس كورونا.





أغنية "جيش مصر الأبيض" من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها على "يوتيوب".



