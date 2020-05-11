هاني شاكر يطرح ماسك سلاحي.. اليوم

يستعد الفنان هاني شاكر ، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ماسك سلاحي" اليوم، على القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وذلك تقديرًا واحترامًا لجنودنا الأبطال.





تقول كلمات الأغنية :"ماسك سلاحي .. مدي لبلادي التمام .. وعارف ان هيجي يوم وهقول سلام .. والنهاردة حلمي اللي جوايا انتصر.. البسي ابيض يا امي وزغرطي .. وبالله عليكي بلاش عليا تعيطي .. وافتكري ديمًا ان ابنك مات بطل".





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يذكر أن طرح هاني شاكر، مؤخرا أغنية جديدة له تحمل اسم "جيش مصر الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى مواجهة وباء فيروس كورونا .





أغنية "جيش مصر الأبيض" من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ، وقد حققت الأغنية نجاح كبير فور طرحها على "اليوتيوب".



