الدوري الإنجليزي.. إصابة لاعب في بورنموث بفيروس كورونا

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، إصابة أحد لاعبيه ب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وذكر نادي بورنموث في بيان عبر موقعه الرسمي، أن أحد الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد.









ورفض بيان نادي بورنموث الكشف عن اسم اللاعب الذي أصيب بفيروس كورونا، وطلب من الجميع احترام ذلك.





وأكد البيان، أن اللاعب سيخضع للعزل الصحي، لمدة 7 أيام، تمهيدا لخضوعه لفحوصات كورونا مجددا.





وكانت أندية الدروي الإنجليزي استأنفت تدريباتها مجددا، بعد غياب دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدروي الإنجليزي الضوء الأخضر لعودة مسابقة البريميرليج، بداية من شهر يونيو المقبل.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.







