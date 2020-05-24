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محافظات

مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 01:56 م
صلاة عيد الفطر في
صلاة عيد الفطر في مستشفيات العزل
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قسم المحافظات

مع حلول أيام عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، استقبل مستشفيات العزل في محافظات الجمهورية أول أيام العيد بالصلاة على مسافات متباعدة ودون خطبة وذلك لمحاولة إدخال فرحة العيد عليهم وعلى الأطقم الطبية في ظل قضاءهم العيد بعيدا عن أسرهم.

وفي مستشفي العجمي النموذجي، أدى الفريق الطبي والعاملون وعدد من المرضى، بمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا بالإسكندرية،  صلاة العيد بالساحة الخارجية للمستشفى، احتفالاً بعيد الفطر المبارك، والتزم المصلون بالمسافات الآمنة فيما بينهم مع اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة.

كما وزع الفريق الطبي بالمستشفى كعك العيد على المرضى ولعب على الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى، أنهم حريصون بشكل كبير على تقديم الخدمة الطبية وواجبهم على أكمل وجه، وأن سعادتهم الحقيقية تكون مع كل مريض يتعافى ويخرج سالما إلى أسرته.

ومن داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل بدأت لحظات الاحتفال بالعيد بأداء العشرات من الفريق الطبى والتمريض والعاملين لصلاة العيد فى فناء مستشفى العزل ولكن دون إلقاء خطبة مثلما أعلنت وزارة الأوقاف .

وكان من الملاحظ أثناء أداء أفراد الجيش الأبيض إلتزامهم بالتباعد الاجتماعى حيث أن المسافة كانت متباعدة بين كل شخص وآخر حوالى المتر.


وعقب انتهاء صلاة عيد الفطر قام أبطال الجيش الأبيض بمواصلة عملهم الوطنى لأداء رسالتهم على أكمل وجه لمصابى فيروس كورونا .

 

وكان قد تم تجهيز مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان لإستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد حيث يضم المستشفى 132 سريرًا ، و9 أسرة رعاية مركزة ، و5 أجهزة تنفس صناعى ، وطاقم طبى وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات المختلفة .


كما احتفل مستشفى قها للعزل الصحى والمخصص لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد بعيد الفطر المبارك مع المرضى المحتجزين داخل المستشفى لتلقى العلاج.

 

وحرصت الأطقم الطبية فى المستشفى على الاحتفال بالعيد على طريقتهم الخاصة حيث قامموا بتوزيع العصائر والشيكولاته مع وجبة الإفطار احتفالا بالعيد والعمل على رفع روحهم المعنوية والتحفيف عنهم من الاصابة بالفيروس.

 

وأعلن مستشفى قها للعزل الصحى عن تعافي 10 حالات جديدة من بينهم سيدتين مسنتين كانتا محجوزتين في العناية ويعانوا من أمراض مزمنة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 235 حالة.

 

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 235 شخصا اليوم.

 

واشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

 

وأضافت حتاته أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

 

وأكدت مستشفى قها حرصها على الاهتمام بالحالات المصابة بفيروس كورونا التى يتم تحويلها الى المستشفى يوميا.


كما أقام العاملين بمستشفي ابو خليفة للحجر الطبي بمحافظة الاسماعيلية، صلاة العيد بفناء مستشفي العزل، وحرص المؤدين لصلاة عيد الفطر المبارك، علي التباعد الاجتماعي والمسافات بين المصلين.

كما حرصت الأطقم الطبية علي تبادل برقيات التهنئة بالعيد ورفع الروح المعنوية لمصابي فيروس كورونا المستجد وتم توزيع مخبوزات العيد من كحك وبسكويت علي العاملين وسط فرحة بحلول عيد الفطر.


واستقبلت مستشفي أبو خليفة للحجر الطبي الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.

مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك
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