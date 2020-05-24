يعالج التجاعيد .. فوائد غير متوقعة عند استخدام فيتامين سي بهذه الطريقة

يساعد تناول فيتامين سى بشكل جيد فى حماية البشرة، والحفاظ على لونها بشكل صحى، كما يعمل على تعزيز مناعتك بشكل قوى، وكشفًا لما قدمه موقع "brightside" إليكم أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم والبشرة عند حصولها على فيتامين سى.
وتظهر الدراسات العلمية أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية، مما يعني أنه يلعب دورًا نشطًا في عملية تجديد الخلايا التالفة، وذلك مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ، وعند تطبيقه مباشرة على الجلد ، فإنه يعزز عملية انتعاش أسرع.
اقرأ أيضًا | 7 علامات تؤكد نقص فيتامين سي في الجسم
وتساعد مضادات الأكسدة المتواجدة داخل فيتامين C على محاربة الجذور الحرة لجهاز المناعة لديك ، فإن فيتامين سي يفعل نفس الشيء لبشرتك، وفقًا لهذه الدراسة ، يمتصه الجلد بسهولة ويمنع التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية والهواء الملوث .
ووفقًا لبعض الأبحاث ، يمنع فيتامين سي الالتهاب الذي يساعد في التئام الجروح واحمرار الوجه، بما أن فيتامين سي عالي الحموضة ، عند تطبيقه على الجلد مباشرة ، فإنه سيؤدي إلى إنتاج الكولاجين والإيلاستين.
بينما يحتوي فيتامين سي على كمية عالية من الكولاجين ، فهو له مفعول السحر فى التخلص من التجاعيد، من المعروف أنه كلما أسرع دمج مصل فيتامين سي في روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، ستحصل على نتائج أفضل على المدى الطويل.