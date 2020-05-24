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فن

إن شاء الله تعدي.. إنجي وجدان تدعو لـ رجاء الجداوي بالشفاء من كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 02:48 م
انجي وجدان
انجي وجدان
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سعيد فراج
نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ودعت لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


وعلقت إنجي وجدان على الصورة قائلة: «‫حبيبتي ربنا يقومك بالسلامة وإن شاء الله تعدي على خير»، لتنهال عليها التعليقات بالدعاء لـ رجاء الجداوي، بالشفاء. 

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.
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