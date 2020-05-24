ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية لـ 72560 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 72560 إصابة، منهم 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين.
فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في المملكة 390 حالة، بزيادة 10 حالات أمس.
وسجلت وزارة الصحة السعودية 2284 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليبغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 43520 حالة.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة والذين يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.