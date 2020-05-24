نتنياهو يهاجم الإعلام ويطالب ببث محاكمته على الهواء مباشرة أمام الجمهور

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ببث أولى محاكماته بتهم الفساد أمام المحكمة المركزية في القدس، على الهواء مباشرة.





ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، وصف نتنياهو المحاكمة التي يواجهها اليوم، بالوهمية، داعيا إلى بثها على الهواء مباشرة.





وانتقد نتنياهو نظام القضاء في إسرائيل، متهمًا إياه بالتورط في الفساد والتآمر لإسقاطه والإطاحة به.





كما اتهم وسائل الإعلام بعدم قدرتها على تغطية المحاكمة بشكل صحيح، والتي ستُعقد خلف أبواب مغلقة ولكن سيتم بثها مباشرة فقط للصحفيين في الغرف المجاورة.





ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من القضايا، وهو متهم بقبول هدايا باهظة الثمن، مثل علب الشمبانيا والسيجار، من الأصدقاء الأثرياء وتقديم خدمات إلى أقطاب الإعلام مقابل تغطية إخبارية مواتية له ولأسرته.





وتعد الاتهامات الأكثر خطورة التي يواجهها، تعزيز التشريعات التي حققت أرباحًا لمئات الملايين من الدولارات لصاحب شركة اتصالات كبرى بينما يمارس التأثير التحريري من وراء الكواليس على الموقع الإخباري الشعبي للشركة.





ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بعد أسبوع من أدائه اليمين لولاية خامسة على رأس حكومة وحدة في إسرائيل، منهيا أكثر من عام من الجمود السياسي في أعقاب ثلاث انتخابات غير حاسمة.