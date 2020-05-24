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أخبار العالم

البحرين تسجل 291 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 02:36 م
البحرين تسجل 291
البحرين تسجل 291 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، الأحد، عن تسجيل 291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت الوزارة إن الحالات الجديدة منها 188 حالة لعمالة وافدة، و103 حالات مخالطين لحالات قائمة.

كما سجلت الوزارة تعافي 116 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4581.

‏وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 30 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4491 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4499 حالة قائمة.

وكانت السلطات الصحية في البحرين أعلنت أمس تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية.
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