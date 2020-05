تامر حسنى يهنئ جمهوره بعيد الفطر و يروج لحفله

View this post on Instagram

كل سنه و انتوا طيبين و عيد سعيد عليكم و علينا جميعًا يا اغلى الناس ، استنوني النهارده بليل إن شاء الله هطلع اعيد عليكم بمقابله تلفزيونيه مع الإعلاميه شيرين حمدي و حفله بدون جمهور مخصوص ليكم في البيوت على قناة ON tv الساعة ١٠ مساءً و علي قناتي علي الYouTube الساعة ١ صباحا عيد سعيد على الجميع 🌹🌹 Online event sponsored by @zedegypt @telecom.egypt