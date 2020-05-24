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فن

تامر حسنى يهنئ جمهوره بعيد الفطر و يروج لحفله

الأحد 24/مايو/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كتب معلقا على الصورة :" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعًا يا اغلى الناس، استنوني النهارده بليل إن شاء الله هطلع اعيد عليكم بمقابله تلفزيونيه مع الإعلاميه شيرين حمدي وحفله بدون جمهور مخصوص ليكم في البيوت على قناة on tv الساعة ١٠ مساءً وعلي قناتي علي الYouTube الساعة ١ صباحا عيد سعيد على الجميع".
نالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:
وانت طيب وبخير دايما
وانت طيب يا نجم مصر مستنينك
كل عام وانت بخير انت وعائلتك

وسوف يغني النجم تامر حسني مجموعة من اغانية التي اختارها الجمهور  عبر هاشتاج اسأل تامر حسني كما سيعلن من خلال حواره مع شيرين حمدي عن العديد من المفاجأت التي تذاع لأول مرة. 


الحفل يقام بمنطقة الصوت والضوء بالاهرامات بدون جمهور وذلك ضمن مجموعة من الحفلات تعرض خلال عيد الفطر على شاشات قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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