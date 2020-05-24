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تدابير وقائية مشددة.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو 5532 من نزلاء السجون.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 06:27 م
لرئيس السيسي يصدر
لرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو 5532 من نزلاء السجون
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كـريـم الـخـطـيـب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو 5532 من نزلاء السجون ممن استوفوا شروط العفو عنهم، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتمت إجراءات العفو والإفراج في ظل تدابير وقائية مشددة اتخذها قطاع السجون لحماية وصحة وسلامة المفرج عنهم ما بين ارتداء كمامات طبية ومراعاة مسافات التباعد بينهم .

وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وكان العدد الكبير يعد الأكبر في تاريخ قرارات العفو من بعض المحكوم عليهم .

وأشاد النزلاء بقرار الإفراج عنهم والتي اتاح لهم الفرصة لبداية صفحة جديدة في حياتهم، مؤكدين ان البعض كان لا يتوقع هذه اللحظة خاصة أنهم يقضون عيد الفطر وسط أهلهم.

وقدموا النزلاء الشكر للرئيس السيسي بهذا القرار ليشاركوا الفرحة مع أسرهم وأبنائهم، مؤكدين أن هذه لافتة إنسانية وطيبة من رئيس الجمهورية، كما انهم تعلموا مهن مختلفة أثناء تواجدهم في السجون.

تم الإفراج وسط فرحة كبيرة للمفرج عنهم بقرار الرئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك بعد ان تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقا للسياسة العقابية الحديثة للسجون ليصبحوا  أعضاء نافعين للمجتمع بعد خروجهم، مرددين شعار «تحيا مصر».
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