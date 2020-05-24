الجيش الوطني الليبي: السراج أهدر 250 مليار دولار من أموال ليبيا ومشروع أردوغان سينتهى خلال أيام





وكشف المسماري عن حركة العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية خلال الـ 72 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل ليبي، والقوات الجوية ستعطي درسا قاسيا للعدو، والعمليات لن تنتهي بعد.





مفاجآت كبيرة.. تفاصيل العمليات العسكرية في ليبيا خلال 72 ساعة

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي، أن الشعب الليبي اتفق على استعادة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هناك نقاط تحول كبيرة جدا بعد عمليات الجيش الليبي التي نفذها بكل حرفية.





وأشار «المسماري» إلى أن المعارك لن تتوقف ولن تنتهي، والقوات المسلحة حريصة على تصحيح كافة الأمور المغلوطة، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأت كبيرة.





الحديث عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة

نفى اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، بعض الشائعات التي نشرت مؤخرا بشأن انسحاب الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة. وأكد أن بعض القنوات الفضائية أشاعت بأن الجيش الوطني الليبي أنسحب وتراجع من بعض النقاط، وهذا ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية حرصت على توضيح الأمر.





القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة على كافة المناطق

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، أن القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة على كافة المناطق ومراقبة العدو خلال عمليات الاستطلاع، موضحا أن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت خطة صارمة للتعامل مع العدو وقال «المسماري» إن قوات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 13 طائرة ميسرة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لم تتوقف وحققنا نجاحات خلال الساعات الماضة خاصة في منطقة غريان.





سنهي مشروع أردوغان خلال أيام.. محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل ليبي

وأكد «المسماري» أن محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل ليبي، وسننتهي مشروع أردوغان، القوات المسلحة نفذت مشروع تعبوي على الأرض من خلال مناورات عديدة والدفع بقوة جوية عسكرية بالمنطقة الغربية. وأوضح «المسماري» حاولنا كثيرا باسم الانسانية والاسلام بعمل هدنة ولكن العهد ورفض وتفاجئنا بالهجوم العدواني، لافتا إلى أن القوات المسلحة الليبية تعطي درسا قاسيا للعدو، والعمليات لن تنتهي بعد، مشددا على أنه ليس لديه صفحة على الفيسبوك والمتداولة هي مزورة لا يعلم عنها شئ.





فايز السراج أضاع من ليبيا ربع تريليون دولار

وقال «المسماري» إن فايز السراج أضاع من ليبيا ربع تريليون دولار ما يقدر 250 مليار عائدات من النفط الليبي بعد تهريبها للخارج ودعم تركيا، وهذا إهدار للمال العام، مؤكدا أن أبناء القوات المسلحة الليبية لديهم روح قتالية ومعنويات عالية وقادرين على انهاء مشروع أردوغان خلال أيام.