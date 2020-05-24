الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالصومال: يتنافى مع تعاليم الأديان

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة بيداوة شمالي غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.





وأكد الأزهر الشريف أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، خاصة أثناء الاحتفال بالعيد تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع تعاليم كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.





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