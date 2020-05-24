رحاب الجمل:عبير كانت عقدة في حياتي وهذه الجملة كانت تريند على السوشيال ميديا.. فيديو

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن كواليس شخصية عبير التي جسدتها في مسلسل البرنس ، مؤكدة أن شخصية عبير كانت عقدة في حياتها .





وقالت « رحاب الجمل » خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إن سي» أنها بدأت البروفة في مكتب المخرج محمد سامي، موضحة أن المخرج محمد سامي بذل مجهود كبير جدا وقدم نصائح وتوجيهات للجميع بالإضافة الي علاقة الشخصيات في المسلسل.





وأضافت «رحاب الجمل» أنها كانت حريصة على تقديم دور الشر خلال شخصية عبير، التي عرفت بالشخص الأناني المحب لنفسه والمستفز.





وأشارت إلى أن أفضل جملة بالنسبة لها في المسلسل هي «انتي بتغيري من اللي حواليكي علشان انتي معندكيش اي حاجة» لانها اظهرت الحقد في شخصية عبير وأصبحت تريد على السوشيال ميديا رغم انها جملة صغير ولكنها بينت المشاعر.



