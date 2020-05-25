مش أخويا .. ريم سامي: بتعامل مع محمد سامى في اللوكيشن كمخرج.. فيديو

كشفت الفنانة ريم سامي عن علاقتها ب شقيقها المخرج محمد سامي أثناء التصوير في مسلسل البرنس ، متابعة «اخويا محمد مش ييجي عليا خالص».





وقالت «ريم سامي» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي» إن المخرج محمد سامي وضع قواعد لكل فنان، وطالما اي فنان يدرس الشخصية جيدا لا يثقل عليه أثناء التصوير.





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