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توك شو

مش أخويا .. ريم سامي: بتعامل مع محمد سامى في اللوكيشن كمخرج.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:10 ص
ريم سامي
ريم سامي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة ريم سامي عن علاقتها ب شقيقها المخرج محمد سامي أثناء التصوير في مسلسل البرنس، متابعة «اخويا محمد مش ييجي عليا خالص».

وقالت «ريم سامي» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان  في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي» إن المخرج محمد سامي وضع قواعد لكل فنان، وطالما اي فنان يدرس الشخصية جيدا لا يثقل عليه أثناء التصوير.

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وأضافت «ريم سامي» أنها تتعامل مع شقيقها محمد سامي على أنه المخرج وليس الأخ خاصة أثناء التصوير، لافتة إلى أن شقيقها محمد سامي هو شخص طيب وحنين جدا ولكن يضايق من الممثل المهمل الذي لا يدرس الشخصية جيدا.
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