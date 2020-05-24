محمد سامي: سأقوم بتأليف أي عمل فني أخرجه.. فيديو

أعلن المخرج محمد سامي عن مفاجاة قادمة في أعماله بعد نجاح مسلسل البرنس، مؤكدا أنه قرر أن يقوم بكتابة أي عمل فني يقوم بإخراجه ليقدم شكل جديد ومختلف.





وقال «محمد سامي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» إنه خاض تجربة الكتابة من قبل، موضحا أنه كتب 4 أفلام سينمائية، وأخرج 7 مسلسلات.





وأضاف « محمد سامي » أنه قرر خوض تجربة جديدة مختلفة في مسلسل البرنس ، ليكون مسلسل شيق يجذب الجمهور ويتفاعل معه، ان الفكرة كانت تراوده من قبل والتجهيز اخذ شهرين ونصف فقط.





وأوضح « محمد سامي » أن المسلسل لقى نجاح جماهيري كبير جدا، مشيرا إلى أن مسلسل البرنس صور في 69 يوم فقط وتم الانتهاء منه قبل رمضان، وكان حريص على تقديم محتوى متميز.



