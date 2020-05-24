AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد سامي: سأقوم بتأليف أي عمل فني أخرجه.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 10:57 م
المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أعلن المخرج محمد سامي عن مفاجاة قادمة في أعماله بعد نجاح مسلسل البرنس، مؤكدا أنه قرر أن يقوم بكتابة أي عمل فني يقوم بإخراجه ليقدم شكل جديد ومختلف.

وقال «محمد سامي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» إنه خاض تجربة الكتابة من قبل، موضحا أنه كتب 4 أفلام سينمائية، وأخرج 7 مسلسلات.

وأضاف «محمد سامي» أنه قرر خوض تجربة جديدة مختلفة في مسلسل البرنس، ليكون مسلسل شيق يجذب الجمهور ويتفاعل معه، ان الفكرة كانت تراوده من قبل والتجهيز اخذ شهرين ونصف فقط.

وأوضح «محمد سامي» أن المسلسل لقى نجاح جماهيري كبير جدا،  مشيرا إلى أن مسلسل البرنس صور في 69 يوم فقط وتم الانتهاء منه قبل رمضان، وكان حريص على تقديم محتوى متميز.

وشدد على أنه عندما يقوم بتأليف أي عمل فني يقوم بإخراجه بنفسه ليحقق نتائج أفضل، منوها إلى أنه ثبت نجاح كبير خلال الفترة الأخيرة ولم يعتمد على الاخراج فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلوى عثمان: مخلفتش بس عندى إحساس بالأمومة.. وأشيد بتأليف محمد سامى فى البرنس

سر الابتعاد.. مي عمر تكشف حقيقة ندمها على مسلسل الفتوة.. شاهد

ورد المسلسل..بسمة وهبة تشارك بصورة مع محمد سامي وأطفال مسلسل البرنس.. شاهد

مخرج البرنس: محمد رمضان عمل حاجة جديدة جدًا السنة دي

محمد رمضان: مسلسل البرنس نجح بسبب فريق العمل.. فيديو

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر للخرطوم

مدير أعمال هيفاء وهبي يقاضيها لإثبات زواجه منها بعدما اتهمته بالسرقة

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. فيديو

حكم من لم يصل صلاة العيد .. 7 حقائق قد تجعلك تندم

جونسون يزف بشرى للعالم.. احتمالية الحصول على لقاح لـ كورونا هذه السنة

العيد عيدين.. مستشفيات العزل تعلن أخبارا سارة بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

بالستان اللامع.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في العيد

بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء