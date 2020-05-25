علماء: لافائدة من هذه الحكومة.. غضب في بريطانيا بعد "فعلة" رئيس الوزراء

اتهم علماء بريطانيون، سبق وأن قدموا المشورة للحكومة في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بـ"كسر" النصائح التي قدموها للمساعدة في الحد من تفشي المرض، ذاهبين إلى حد المطالبة بتركه لمنصبه وتغيير هذه الحكومة، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.









وتحدث العلماء في مجال الأمراض المعدية والفيروسية، عن استهانة بوريس جونسون بالفيروس، وأخذه برأي كبير مستشاريه دومينيك كامينجز، وعدم الاعتداد بمشورتهم، وسفره مئات الأميال لحضور مناسبة في وقت بداية تنفيذ الحظر والإغلاق، معتبرين أن حكومة جونسون لافائدة منها.









وكان من ضمن المحتجين على الحكومة البروفيسور ستيفن ريشر الذي قال :"كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يقوم ببناء ثقة مع البريطانيين لتأمين الالتزام بالإجراءات اللازمة للسيطرة على الفيروس وهو لا يلتزم بذلك؟".









لفت البروفيسور ريشر : "بصفتي أحد المشاركين في المجموعة الاستشارية الحكومية ، يمكنني القول أن بوريس جونسون تجاوز كل النصائح التي قدمناها حول كيفية بناء الثقة والالتزام بالتدابير اللازمة للسيطرة على مرض كوفيد19".









وأضاف: "من الصعب جدًا تقديم المشورة العلمية لحكومة لا تريد الاستماع إلى العلم. آمل أن يعلم الجمهور ذلك، ويقوم بتغيير هذه الحكومة السيئة".



