مشهد عبثي.. الأوقاف تعلق على واقعة هروب طالب ثانوى من امامة صلاة العيد بالدقهلية.. فيديو

علق الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، واقعة طالب الثانوى الذي حول من التربية والتعليم إلى الأزهر وأقام صلاة العيد فى الدقه ليةبالقول: «مشهد عبثي والشاب متعثر في دراسته»ـ رافضا اي أساءة لاستخدام الزي الأزهري مثلما حدث اليوم اليوم.





وقال « جابر طايع » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، إن المقطع الذي تم تداوله على السوشيال ميديا البعض لا يعرف حقيقته، مؤكدا أن هذا الشخص شاب بالصف الثاني الإعدادي ولايتبع وزارة الأوقاف.





وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف ، نريد أن يكون لدى الشعب وعي، مؤكدا أن الدولة والأوقاف ليس لديها رغبة في عدم إقامة شعائر الاسلام في المسجد ولكة الظروف الحالية هي التي تحكم. الامر .





ونفت وزارة الأوقاف علاقتها بما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور شيخ يهرول مُرتديًا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي.

وأكدت الوزارة أن هذا الشخص ليس له علاقة بالأوقاف لا إمامًا ولا خطيبًا، وبالتحري تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه "محمود مجدي العشري"، وتم إخطار الجهات المعنية





وأشارت إلى أن مشهد الشاب وهو يجري لا يلق أبدا بالشعائر او المؤسسة، موضحا أن المشهد الأخر في مدينة أوسيم لا يتبع الأزهر او الاوقاف ،





ولفتت إلى أن المساجد لا تستخدم اليوم في صلاة العيد، والمنتمين لوزارة الاوقاف لا يرتكبون اي مخالفة.