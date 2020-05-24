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ديني

حتى لا تختلط الأمور .. وزير الأوقاف: نحتاج لتحديد الدور المنوط للواعظ والعالم والمفكر

الأحد 24/مايو/2020 - 10:56 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا في حاجة إلى الواعظ والعالم والمفكر ، وإلى جهود الجميع ، وقد لا يغني أحدهم عن الآخر ، لكن مكمن الخطر في تجاوز الحدود ، وتقمص بعض الناس دورًا ليس له بأهل ، أو محاولته فرض هذا الدور على الآخرين ؛ لما يترتب على ذلك من خللٍ في عملية البناء الفكري للمجتمع ، أو في هندسة هذا البناء على أقلّ تقدير .
  

وأضاف وزير الأوقاف خلال الخاطرة اليومية: نحن إذًا في أمسّ الحاجة إلى تحديد الدور المنوط بكلٍ من الواعظ والعالم والمفكر، وتوظيف كل في مجاله وميدانه  ؛ حتى لا تختلط الأمور  ، ويرتبك المشهد ، ولا سيما في مجال الفكر الديني المعروف بدقّته وحساسيته ، وحاجة المجدد فيه لأدوات لا تكاد تتوفر إلا في من أفنى حياته فيه علمًا وفكرًا ومدارسة ، إضافة إلى ما يمنّ الله به عليه من مقومات وملكات خاصة ، وما يحصله من خلال الخبرة والدربة والممارسة وخوض غمار الحياة العامة ، مع القدرة على فك شفراتها وتحدياتها ، والقدرة على قراءة الواقع بكل أبعاده وتحدياته وتعقيداته وتجلياته برؤية ثاقبة وفكر مستنير ، ناهيك عن انصهاره الدائم فيما قطع نفسه له وحبسها عليه.  


وتابع: ما أحوج الأمم إلى جهود علمائها ومفكريها وجهود سائر أبنائها ، لكن يظل نبوغ المفكرين في كل الأمم هو العملة النادرة والثروة الأعلى والأغلى ، والتي بقدر ما تمتلك منها الأمم من الطاقات والخبرات بقدر ما يكون تقدمها وازدهارها ، وتبوؤ مكانتها في مصاف الأمم المتقدمة .


قررت وزارة الأوقاف المصرية، إقامة شعائر صلاة الجمعة 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020، بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها وأرضاها- بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، بمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفاز المصري. 


وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن هذا القرار يأتي في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية. 
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