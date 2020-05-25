جومانا مراد: يسرا من أجدع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك.. فيديو

قالت الفنانة جومانا مراد, إن الفنانة يسرا هي أجدع شخصية ممكن أن تقابلها في حياتك بأكملها, مشيرة إلي انها اذا حاولت الحديث عن يسرا لن يكفيها جميع الكلمات في حقها.

وأضافت الفنانة جومانا مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية, أن جميع مشاهدها في التمثيل مع يسرا تكون عنيفة.

وتابعت الفنانة جومانا مراد, أن كواليس الفنانة يسرا تكون من أفضل الكواليس في الدنيا بأكملها ورأيها في تمثيلي يهمني جدا.

وأوضحت جومانا مراد, أن الفنانة يسرا تحب جميع الناس وتهتم بأدق التفاصيل دائما, معلقة "واخده بالها من كل الناس حواليها وعاوزه الناس ديما تبقي في أحسن صورة وأحسن حالة".

وأشارت إلي أن, مشاركتها في عمل فني في رمضان مع الفنانة يسرا فهذا شئ يدفعها للأمام والنجاح الاكبر.